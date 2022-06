Florida único estado sin ordenar vacunas para niños menores de 5 años

Según los nuevos estudios la variante Omicrón no causa covid prolongado, pero Florida es el único estado que no pre-ordeno vacunas de covid para niños menores de cinco años. Esto quiere decir que el Departamento de Salud de nuestros condados no ofrecen la vacuna. Sin embargo esto no quiere decir que no va poder vacunar a su hijo menor de cinco años. La vacuna estará disponible en la oficina de su pediatra, en hospitales y también las farmacias.

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent. Do you see a typo or an error? Let us know