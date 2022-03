Adolescente que disparó a oficial comparece ante tribunal después de entregarse

La búsqueda por Eusebio Montoya llegó a su fin. El adolecente de 17 años se entregó a las autoridades el sábado por la noche.

Montoya es acusado de un crimen violento. Durante la primera comparecencia ante el tribunal el domingo, el juez ordenó que permaneciera en detención segura durante 21 días.

El viernes, oficiales de la oficina del Sheriff del Condado Lee, respondieron a un llamado de violencia doméstica en una casa ubicada sobre la carretera Gilbert Avenue South en Lehigh Acres.

Mientras estaban en la escena, se acercaron a un vehículo con una persona adentro. Fue ahí cuando Montoya se acercó y comenzo a disparar. El oficial no resultó herido, pero varias balas alcanzaron a un joven de 16 años que estaba cerca. Los oficiales intentaron disparar pero Montoya ya había huido.

Vecinos del área dicen que cuando los involucrados son menores hay que mirar hacía los padres. “No es una responsabilidad más para los papás porque son menores de edad y no tendrían que andar cargando”, opina Roberto Saragoz de Lehigh Acres.

“También eso es muy importante en la educación de la familia en el hogar darle un buen ejemplo. Y hay muchos muchachos que se les están dando un mal ejemplo y están haciendo en la calle lo que le da la gana”, dice Daniel Enriquez también de Lehigh Acres.

El arma de Montoya fue encontrada detrás de una casa a varias calles de distancia. El niño de 16 años que recibió el disparo fue trasladado de urgencia al hospital.

Vecinos como Enriquez dicen que más vigilancia podría ayudar con incidentes como estos. “Aquí hace falta más policía, más vigilancia porque esto es una ciudad que ha crecido demasiado en pocos años. Entonces la policía no está dando el servicio que se necesita”.

Reporter: Val Simpson

Writer: Juan Montana

