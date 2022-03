Video de seguridad capta personas intentando abrir autos en zona residencial de Fort Myers

La cámara de seguridad de Hernán Zambrano captó el momento en que varias personas intentan abrir carros estacionados en su casa sobre la carretera Zendor en Fort Myers, el pasado el domingo por la madrugada.

El lunes por la mañana Zambrano estaba por ir a su trabajo cuando se dio cuenta que alguien había estado en su vehículo. “Ya cuando ingrese a mi carro me di cuenta que estaba abierto el compartimiento. Entonces de una llamé a mi esposa por si acaso ella lo había abierto y me dijo que no”.

En ese momento Zambrano decidió revisar su cámara de vigilancia. “Y cuando revisó las cámaras, oh my god. Parecía de una película”. Y enseguida hizo la denuncia a la policía.

“Me dijo que estaba un compañero de él, en un par de casas más allá tomando otra declaración. Porque parece que este fin de semana que pasó estuvieron haciendo eso en varias casas. Habían cuatro reportes aparte del mío que estaban abriendo carros”.

En un video de las cámaras de seguridad del vecino de enfrente de Zambrano se ve como las personas se dirigen únicamente a los carros de Zambrano, quien tras lo sucedido teme por la seguridad de su familia.

“Pues inseguro y la verdad decepcionado también, porque justamente elegimos estaría pensando ‘oh es un lugar tranquilo, es un lugar seguro'”.

Por suerte no había nada de valor en su vehículo, y ahora Zambrano está preparado para que esto no vuelva a suceder. “Compramos cámaras, compramos luces de sensores de movimiento, tengo un letrero ahí que recién compré que dice este están filmando, compramos más seguridad para las puertas”.

Y le urge a la comunidad que estén atentos. “No nos confiemos porque una vez más igual en todos lados hay gente mala y uno tiene que estar preparado tiene que tratar de tomar sus medidas de seguridad siempre bloquear todas las puertas de las casas de los carros”.

Reporter: Val Simpson

Writer: Juan Montana

