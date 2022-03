Consulado móvil mexicano y feria de salud en Naples este sábado 26 de marzo

El Consulado de México en Miami llega al Suroeste de Florida ofreciendo más opciones para que pueda hacer sus tramites legales. Incluyendo pasaportes, matrículas consulares, solicitud de credenciales de elector y registros de nacimiento.

Estarán este sábado, 26 de marzo de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en la Iglesia Saint Elizabeth Seton Church en la 5260 28 Ave., SW, Naples, FL 34116.

Para agendar un cupo debe llamar al (424) 309-0009, o por internet en la página web citas.sre.gob.mx.

Además contaran con los siguientes servicios gratuitos:

Pruebas de glucosa, colesterol y presión arterial.

Información de seguros de salud y aplicación al “Access Florida”.

Distribución de alimentos, vacunas contra el Covid-19-

Asesorías migratorias y de protección.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: WINK News



Do you see a typo or an error? Let us know