Waste Pro demanda a Cape Coral por pagos atrasados ​​

Waste Pro está demandando a la ciudad de Cape Coral por no pagar su factura luego de que personas que viven en el área reclamaron haberse quedado sin servicio durante semanas.

La basura se estaba acumulando en la ciudad de Cape Coral de tal manera que la ciudad intervino para ayudar y no pagó su contrato con Waste Pro citando que la compañía no completó su servicio.

Bolsas de basura se alinearon en las calles de Cape Coral. A medida que crecía la basura, también aumentaba la frustración de la mayoría con Waste Pro. “Recolecciones perdidas. Basura por todos lados”, dijo José Torna de Cape Coral.

“Comenzó como una falta de rendimiento y se convirtió en más falta de rendimiento y se volvió cada vez peor”, dijo Sam Yaffty de Cape Coral.

La forma en que Cape Coral respondió a ese incumplimiento está ahora en el centro de una demanda civil presentada por Waste Pro. La empresa acusa a la ciudad de evaluar daños fuera del alcance de su contrato.

En la demanda, Waste Pro argumenta que la ciudad calculó los daños en función de cada queja en lugar de no completar una ruta completa.

“Todos esos otros problemas que surgieron realmente fueron culpa suya porque no hicieron su trabajo”, dijo Torna.

En mayo de 2021, Waste Pro dice que los daños de la ciudad sumaron más de $1.1 millones. Eso es más que los $980,000 que la ciudad le debía a Waste Pro ese mes.

“Parece que Waste Pro no está interesado en hacer el trabajo. Solo están interesados ​​en salvar las apariencias”, dijo Yaffty.

Torna dijo que desea que la ciudad haga más para castigar a Waste Pro. Ahora espera que haya una solución. “Lleguemos a un entendimiento justo y hagámoslos responsables de los servicios que prometieron brindar y no brindaron”, dijo Torna.

WINK News contactó a Waste Pro para hacer comentarios. Waste Pro se negó y dijo: “Este asunto se encuentra actualmente en litigio y, como tal, no sería apropiado comentar en este momento”.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Zach Oliveri



Do you see a typo or an error? Let us know