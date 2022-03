El empleado de Wooten ignoró las advertencias de no acariciar al tigre antes del ataque

Al empleado de Wooten’s Everglades Airboat Tours que fue atacado por un tigre el día martes se le advirtió de antemano que no pasara la mano por el recinto del tigre.

Un informe de la Oficina del Sheriff del Condado Collier muestra que otro empleado de Wooten’s Everglades Airboat Tours en Ochopee le dijo a Ignacio Meabe Martínez, de 48 años, que dejara de hacer lo que estaba haciendo.

El otro empleado dijo que Martínez lo siguió al recinto exterior del tigre cuando era hora de alimentarlo, según el informe.

Martínez metió las manos a través de la cerca para acariciar al tigre, pero el otro empleado le dijo que se detuviera, según el informe.

Sin embargo, Martínez metió la mano a través del cercado y como resultado, “el tigre agarró ambos brazos del sujeto con la boca y lo sostuvo brevemente antes de soltarlo”, dice el informe.

Cuando llegaron los agentes, encontraron a Martínez acostado boca arriba, consciente y respirando. Tenía grandes heridas abiertas en los antebrazos, pero no sangraba activamente.

Martínez fue transportado en helicóptero al Gulf Coast Medical Center en Fort Myers para recibir tratamiento.

El ataque se reportó poco antes de las 4:30 p.m. en la atracción de la carretera.

Este es el segundo hombre mordido por un tigre en los últimos cuatro meses en el Condado Collier. En diciembre, River Rosenquist, quien hacía parte del personal de mantenimiento del zoológico de Naples, fue mordido por un tigre cuando se acercó a su recinto. Un oficial de Collier tuvo que sacrificar a Eko, el tigre malayo, para salvar a Rosenquist.

