La estación de bomberos 17 está a punto de completarse en Six Mile Cypress Parkway

El Departamento de Bomberos de Fort Myers espera reducir a la mitad los tiempos de respuesta para varios vecindarios con una nueva estación de bomberos en Six Mile Cypress Parkway entre Daniels Parkway y Colonial Boulevard.

La Estación de Bomberos 17 de 12,000 pies cuadrados dará servicio a Colonial Boulevard y partes de la I-75, y será más que una simple estación de bomberos. El Capitán Matt McGee con FMFD dice que está contento de que esta estación de bomberos no solo brinde un servicio a la comunidad sino que también beneficie a los trabajadores de la ciudad. Si un camión de basura necesita cargar combustible, esta estación tiene un depósito de combustible que cualquier vehículo de la ciudad puede usar en cualquier momento.

McGee dice que esto es lo que necesitaba el área para que FMFD sirviera mejor a la comunidad.

“Esta comisaría es necesaria en la ciudad; estamos justo en la frontera, pero hay un par de áreas a las que simplemente no podemos llegar de manera oportuna, a las que queremos llegar”, dijo McGee. “Cumple con los requisitos de la norma nacional, pero con los requisitos de la ciudad para nuestro departamento de bomberos, nos gustaría ser más rápidos… esta casa les está dando a estas comunidades más cercanas una mejor respuesta para que podamos atender sus emergencias antes”.

La Estación de Bomberos 17 está programada para abrir en los próximos meses. Sus comodidades incluirán un gimnasio, varias habitaciones para dormir, un lugar para hacer barbacoas y un lugar para que cualquiera pueda venir y recargar energías. McGee dice que los bomberos pasan un tercio de sus vidas en el trabajo, por lo que están contentos de que esta estación realmente los haga sentir como en casa. Esto no solo será beneficioso para el departamento de bomberos, dice McGee, sino también para la comunidad.

“Tenemos un centro comunitario que la comunidad puede usar en cualquier momento”, dijo McGee. “También tenemos un vestíbulo abierto para que los caminantes, los corredores, cualquier persona que esté afuera quiera usar el baño, tomar agua y escapar de los elementos pueden hacerlo en cualquier momento”.

La construcción está programada para completarse a fines de la primavera o principios del verano.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Asha Patel

Writer: Juan Montana

Do you see a typo or an error? Let us know