Feria de empleo de Estate Landscaping

Estate Landscaping está buscando contratar personal para el mantenimiento de grama. Tienen un total de 20-25 vacantes en las siguientes posiciones:

Supervisor de operaciones

Capataz

Jardineros

Cortadores de árboles

Instaladores de césped

Fumigadores

Técnicos en riego

Los candidatos calificados serán contratados el mismo día. Se les pide traer dos formas de identificación. Los candidatos también deberán pasar un examen de drogas.

Para todos los interesados favor llamar al 239-498-1187 o visítelos en sus oficinas en la 2360 Prince St. esquina Edison St. en Fort Myers.

