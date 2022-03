Actividades y servicios para adultos mayores de 60 años en el Condado Collier

En el año 2010 Collier Senior Center se convirtió en el primer centro de recursos para personas de la tercera edad en el Condado Collier. Desde entonces la organización ha seguido evolucionando para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los adultos mayores y de quienes los cuidan.

En la actualidad cuentan con variedad de programas incluyendo almuerzos, cafetería, despensas de alimentos semanales, fiestas de cumpleaños, clases de yoga, clases de baile, celebraciones festivas, como también servicios de asesoramiento y apoyo.

Collier Senior Center de Golden Gate está úbicado en la 4898 Coronado Parkway, Naples. Los puede contactar llamando al (239) 252-4541 o visitando la página web collierseniorcenter.org.

