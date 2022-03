Mujer acusada del accidente en una guardería en Arcadia es transportada de regreso al Condado DeSoto

La joven que de acuerdo a agentes mató a una niña de 4 años en el patio de una guardería tiene un nuevo lugar para quedarse. A Kiara Morant le tomaron las huellas dactilares en la cárcel del condado de DeSoto el lunes.

Morant ahora está encerrada en la misma calle de la guardería donde ocurrió el accidente la semana pasada. El martes, Morant comparecerá ante otro juez esta vez en el Condado DeSoto.

Morant, de 18 años, fue fichada en la cárcel del Condado DeSoto. Ella es la mujer que conducía sin licencia, y los investigadores del accidente dicen que se estrelló contra una valla en el patio de una guardería. En este accidente murió Maleena Valdez de 4 años y una niña de 5 resultó herida.

La Patrulla de Carreteras de Florida recreará el accidente para determinar definitivamente qué lo causó. Casey Breen es un experto en reconstrucción de tráfico de FHP. “¿Qué tan rápido iba el auto cuando impactó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegar allí? ¿Se trata de un problema mecánico o simplemente de un conductor distraído? dijo Breen.

“¿Qué tipo de pasos tomó el conductor para llegar a eso? ¿Estaban en el pedal del acelerador? ¿Estaban frenando, acelerando, deslizándose? ¿Estaban… estaba el control de crucero puesto? Todas esas cosas son una especie de posibilidades. Una vez que realiza las inspecciones y las descargas, puede comenzar a reconstruirlo”, dijo Breen.

Entonces, es posible que Morant enfrente cargos adicionales. En cuanto al segundo niño golpeado en el accidente, FHP dice que ahora está en casa.

La propietaria de la guardería dijo que, si bien no está lista para reabrir, tendrá consejeros de duelo disponibles el martes para padres e hijos. También responderán preguntas para ayudar a los padres a sentirse más seguros acerca de regresar a sus hijos a la guardería.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: WINK News



Do you see a typo or an error? Let us know