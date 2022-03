Madre hispana habla de su lucha por la inclusión y futuro de sus hijos con síndrome de down

El síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.

El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.

En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración, la ONU quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Eliana Tardio, líder hispana a favor de la diversidad, habla de su experiencia al criar a sus dos hijos y explica la importancia de reconocerlos como personas típicas para poder crear un sistema inclusivo en nuestra comunidad.

Reporter: Joly Mendes

Writer: Juan Montana

