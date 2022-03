Tenor mexicano visita por primera vez en el Suroeste de Florida

Ramón Vargas es uno de los principales tenores de nuestro tiempo y uno de los más cotizados a nivel mundial. Nacido en la Ciudad de México, estudió en el Instituto Cardenal Miranda de su ciudad natal, con Antonio López y Ricardo Sánchez. Después de ganar el Concurso Nacional de Voz Carlo Morelli, hizo su debut en Lo Speziale de Haydn en Monterrey, México.

Además de su carrera operística, también es un consumado cantante de concierto, con un extenso repertorio que va desde canciones clásicas italianas, románticos lieder alemanes y melodías de compositores franceses, mexicanos y españoles de los siglos XIX y XX. Fue galardonado con el Premio Lauri Volpi al Mejor Cantante de Ópera durante la temporada italiana de 1993, y en 1995 la crítica italiana lo condecoró unánimemente con el Premio Gino Tani de las Artes. En 2000, British Opera Now declaró a Ramón Vargas Artista del Año. Desde 1999, la revista austriaca Festspiele lo premia entre los mejores tenores del mundo. En 2001, recibió el ECHO Klassik – Premio al Cantante del Año de la German Phono Academy. En 2005 recibió el Premio Puccini de la Fundación Puccini.

En Guadalajara, México, recibió el Premio Moncayo en 2015. En Martina Franca, Italia, el Sr. Vargas recibió el Premio Rodolfo Celletti en 2017, y poco después el Premio Opera News en Nueva York 2018. En 2020 viajó de regreso a México, donde recibió el Premio Ortiz Tirado en Sonora.

Reporter: Joly Mendes

Writer: Juan Montana

