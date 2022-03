La comunidad de Arcadia se une en apoyo a la familia de Maleena Valdez

Con cada vela, peluche y globo, el sitio conmemorativo para Maleena Valdez continúa creciendo. La pequeña Maleena de apenas 4 años, perdió su vida luego de que una camioneta atravesara la cerca del parque de su guardería.

Lucy Valdez, pariente de la familia hoy visito el lugar, y pide que se haga justicia. “Justicia para esta niña que se llamaba Maleena Faith Valdez y para su mamá también. Para que se nos pueda también agarrar paz por todo lo que ha pasado por esta niña”.

La guardería, Imagination Station Learning Center continúa cerrada, hasta el momento no se sabe cuando reabrirá.

Hoy, Kiara Morant, la conductora del vehículo que mató a Maleena, se entregó a las autoridades. Según varios reportes policiales, esta no es la primera ofensa de Morant. Incluso Morant nunca obtuvo una licencia de conducir válida de Florida.

“Que ella agarre justicia por lo que ella hizo. Por esas niñas, por lo que pasó con esas niñas y que no vuelva a pasar esto de vuelta”.

Maleena no fue la única niña atropellada por Morant. Según la patrulla de carreteras de Florida, la segunda víctima continúa internada en el hospital de niños Golisano, y esperan que pronto le den el alta.

“Pero queremos agradecerle a toda la gente por todo lo que han hecho por esta familia también”.

Reporter: Val Simpson

Writer: Juan Montana

