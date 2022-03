Radio Maratón “Promesa y Esperanza” del Hospital St. Jude

Noticias Wink y su emisora hermana 97.7 Latino unieron fuerzas en la Radio Maratón “Promesa y Esperanza” con la misión principal de acabar con el cáncer infantil.

Hector Velázquez director de programación de 97.7 Latino invito a todos los televidentes y oyentes a donar al hospital St. Jude, explica que este hospital necesita $2 millones diarios para poder operar y por eso cualquier aporte es super valioso.

Si desea convertirse en un ángel de esperanza por $19 al mes, puede llamar al 1-800-998-8432.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Miryam Villarreal

Writer: Juan Montana

Do you see a typo or an error? Let us know