Extienden programa de alivio financiero para pagos de renta ó hipoteca

El Condado Collier ha ampliado su programa de asistencia de alquiler y servicios públicos para ayudar a las personas que luchan por pagar estos mismos.

Si vive en el Condado Collier y está atrasado en el pago de su alquiler ó hipoteca debido al Covid-19, la ayuda está en camino.

A partir del mediodía del jueves, se abrirán las solicitudes para el programa de asistencia comunitaria. De ser aceptado, podría recibir hasta $25,000 en ayuda.

“Esperamos que haya una necesidad real, una afluencia real de solicitudes porque normalmente muchos programas de asistencia se aplicaron a nuestros hogares de bajos ingresos”, dijo Maggie López, Gerente de Operaciones de Servicios Comunitarios y Humanos de Collier.

Está claro que el Covid-19 no discriminó. Las personas y familias trabajadoras se vieron afectadas, y la Junta de Comisionados del Condado de Collier tomó nota.

Hay $7 millones disponibles para ayudar a pagar rentas vencidas, hipotecas ó facturas únicas de servicios públicos.

Para calificar, deberá demostrar su residencia del Condado Collier, pruebas de que Covid-19 causó tensión financiera y que su ingreso está entre el 81% y el 140% del ingreso medio del área.

O, en otras palabras, “una familia de cuatro puede tener un ingreso familiar de hasta $118,000”, dijo López.

El programa es el único que cubre la inestabilidad hipotecaria o el alivio para los propietarios de viviendas. “Muchas personas que son profesionales que trabajan, como enfermeras, algunos de ellos pensarían que trabajan las 24 horas, pero muchos de ellos han tenido reducción de horas, reducción de sus ingresos que están generando”, dijo López.

Otra forma de prevenir el fraude es hacer los pagos directamente a los prestamistas o propietarios.

Los propietarios de viviendas que sean aceptados tendrán que participar en asesoramiento financiero para recibir asistencia.

Si desea aplicar al programa, puede hacerlo haciendo clic aquí.

