Accidente en una guardería en Arcadia deja a una niña muerta y a otra en estado grave

El trágico incidente ocurrió en la guardería Imagination Station Learning Center en Arcadia, dejó a una niña en condiciones críticas y le quitó la vida a Maleena Váldez de 4 años.

Josephine Váldez, la abuela de la pequeña Maleena pide justicia. “Oh, dios mío, la extraño tanto. esto no debió haber pasado. Sólo dios sabe porqué. Ella solo estaba jugando en el parque, siendo una niña como los demás. Pero ¿por qué esta tragedia? todo lo que podemos decir es ¿por qué Maleena? solo la queremos de vuelta”.

El conductor del vehículo responsable es Kiara Morant, una joven de 18 años. Morant fue arrestada, pero después de abonar $120 de fianza salió de la cárcel. Ahora enfrenta cargos por conducir sin una licencia válida implicando una lesión grave o muerte.

Sergio Contreras es vecino de la guardería, y dice que vio cuando la camioneta atravesó la cerca del centro. “Se fue derecho porque ahí está la curva, entonces pues venía distraído o lo sacó otro carro”. Contreras añade que la curva sobre la carretera SR70 es muy peligrosa.

Y ofrece su apoyo a la familia de la pequeña Maleena. “No comprendo el dolor que están pasando los familiares; con nada se puede llenar pues el vacío que tienen las familias de la niña”.

