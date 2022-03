Ley sobre fin de pruebas FSA en escuelas de Florida

Ayer el gobernador Ron DeSantis firmó una medida que eliminará la prueba FSA que toman los estudiantes de Florida al final del año; y la reemplazará con un sistema llamado “monitoreo de progeso”.

Este nuevo sistema consiste en tres exámenes en línea durante el año. Dos de ellos serán para ver como están progresando los estudiantes y el tercero será un examen acumulativo.

Con este nuevo sistema los maestros obtendrán resultados en una semana y los padres en dos semanas; en lugar de esperar meses para obtener resultados.

DeSantis dice que el objetivo es proporcionar información a los maestros y padres antes de que termine el año escolar.

“Al eliminar el FSA y hacer la transición al ‘monitoreo de progreso’, realmente ayudaremos a reforzar la conversación entre padres y maestros para que puedan trabajar juntos y asegurarse de que nuestros hijos tengan éxito”, explicó DeSantis.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Educación de Florida Andrew Spar, dice que no reduce la cantidad de exámenes.

“El problema que tenemos con el proyecto de ley que se aprobó es que no cumple con el compromiso del gobernador de reducir las pruebas y empoderar a los maestros. Lo que hace este proyecto de ley es que en realidad mantiene los programas actuales de monitoreo de progreso, por lo que ahora los estudiantes tendrán el doble de monitoreo de progreso”, dijo Spar.

Reporter: Val Simpson

Writer: Juan Montana

