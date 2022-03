Actividades gratuitas para la comunidad gracias a Next Level Church

Durante 20 años en el Suroeste de Florida Next Level Church ha ayudado a miles de personas con varias actividades, incluyendo distribuciones de comida, como la que organizarán el próximo 26 de marzo junto con St. Matthew’s House. No hay límite de personas, esperan poder servir a todos los que asistan al evento. Esta distribución la llevarán a cabo en la 12400 Plantation Rd en Fort Myers, de 9 a.m. a 12 p.m.

También organizarán otro evento en el que donarán utencilios de aseo y comida a personas que no tienen hogar. Este evento se llevará a cabo en Celemente Park, en la 3265 Dr Martin Luther King Jr Blvd en Fort Myers, de 9 a.m. a 12 p.m.

“Si quieren servir a la comunidad también se pueden juntar con nosotros, pueden ser parte de este gran proyecto. Amamos y servimos a todos, y es es nuestro corazón. Llevar a Jesús a todo lugar y que podamos amar a nuestra ciudad y poder construir una mejor ciudad”, dijo Diana Taveras, miembra de Next Level Church.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Joly Mendes

Writer: Juan Montana

Do you see a typo or an error? Let us know