Mitos y verdades sobre el estrés en los niños

Claro que existe estrés en los niños. Ellos al igual que los adultos tienen sus ocupaciones en la vida cotidiana; que a los padres les parezcan asuntos de menor índole no quiere decir lo mismo para ellos. En muchos casos, la familia, los amigos, el colegio y sus relaciones con los demás son motivo de preocupación.

A medida que los niños crecen experimentan un paso de maduración que conlleva cada día más responsabilidades, lo que quiere decir que algunos pueden verse enfrentados a cantidad de actividades en las que se sienten asfixiados.

Otro aspecto que puede incrementar el estrés en los niños es cuando se involucra en problemas de adultos, es decir, sus padres atraviesan una separación, existe una dificultad económica o bien ocurrió la muerte de un familiar. Mónica Torres, espcialista en terapia familiar, explica los mitos y las verdades del estrés en niños

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Joly Mendes

Writer: Adam Regan

Do you see a typo or an error? Let us know