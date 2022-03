Adolecentes involucrados en tiroteo en el Condado Collier

El pasado mes de enero, 5 adolescentes entre las edades de 15 a 18 años fueron detenidos por amenazar, acosar y secuestrar a un joven de 16 años. La víctima logró llegar a su casa y contarle todo lo sucedido a su mamá. Ella espantada llamó al 911, diciendo que su hijo había sido secuestrado y golpeado.

Según el reporte de la oficina del Sheriff del Condado Collier, después de que los adolescentes recogieron a la víctima, la llevaron al apartamento de Anthony Zangrilli, de 18 años, en la comunidad Ibis Club.

Ahí le exigieron a la víctima que pague $160. Al no poder conseguir el dinero lo llevaron de regreso, golpeado y ensangrentado al lugar donde lo habían recogido.

Ayer Gavin Uzzell, de 18 años, fue arrestado por estar involucrado en un tiroteo que ocurrió el 3 de enero. El reporte policial dice que Uzzell enfrenta cargos por disparar a Anthony Zangrilli y a Jason Desmone dentro de una camioneta color plata.

Los adolescentes heridos fueron dejados en el estacionamiento de McCalisters Deli cerca de un centro de urgencias. Una persona que pasaba por esa área llamo a emergencias.

El reporte indica que Jason Desmone, sigue internado en el hospital Tampa General y probablemente quedará paralizado del pecho para abajo por el resto de su vida. Los demás adolescentes involucrados están bajo custodia.

Reporter: Val Simpson

Writer: Juan Montana

