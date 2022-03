Recursos locales para ayuda de diagnóstico de trastorno del espectro autista

Los trastornos del espectro autista son un grupo de trastornos del desarrollo que afectan la comunicación y el comportamiento. Aunque el autismo se puede diagnosticar a cualquier edad, se conoce como un “trastorno del desarrollo” porque generalmente los síntomas aparecen durante los primeros dos años de vida.

Los médicos diagnostican los trastornos del espectro autista al observar el comportamiento y el desarrollo de una persona. Por lo general, se puede diagnosticar de manera confiable un trastorno del espectro autista a la edad de dos años. Es importante que las personas con inquietudes busquen una evaluación lo antes posible para poder obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento.

Golisano Children’s Hospital junto con Ronald McDonald’s House Charities ofrecen una evaluación gratuita al mes para niños de 18 meses a 5 años de edad. Todos los detalles en el informe.

