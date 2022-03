Lee Health y Cleveland Clinic anuncian asociación para mejorar cuidados cardiacos de residentes de SWFL

Lee Health realizó una conferencia de prensa el lunes con la Clínica Cleveland anunciando una asociación entre las dos organizaciones que esperan mejore la calidad de servicios de cuidados cardiacos para los residentes del Suroeste de Florida.

“Estaremos explorando tecnologías de vanguardia y tendremos oportunidades para proporcionar nuevos tratamientos que actualmente no están disponibles”, dijo el presidente y director de operaciones de Lee Health, el Dr. Larry Antonucci.

No han determinado qué nuevos tratamientos estarán disponibles, pero el objetivo del Dr. Antonucci es claro. “El objetivo será seguir estando en la vanguardia de la atención cardiovascular para que las personas no tengan que viajar, y asociarnos con la Clínica Cleveland realmente marcará una gran diferencia en ese sentido”.

Lee Health ya ha realizado procedimientos como implantar una válvula o dispositivo en alguien, lo que se conoce como reemplazo valvular, pero saben que el mercado aquí necesita más. “Solo con la demografía, mucha gente que se muda aquí y una población de mayor edad, verá un crecimiento”, dijo el Dr. Lars Svensson, presidente del Instituto Cardíaco, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland.

El Dr. Svensson tiene una idea de por dónde empezar: “Esa es un área en la que realmente creo que podremos ayudar a Lee, es el manejo de pacientes con insuficiencia cardíaca”.

Eso se debe a que las enfermedades cardíacas matan a más estadounidenses que cualquier otra cosa y esos pacientes no deberían tener que ir a ningún otro lado para recibir la atención que necesitan. “Creo que esto simplemente mejorará la comunidad”, dijo el Dr. Antonucci.

Puede ver una repetición del anuncio en el reproductor a continuación o haciendo clic aquí.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Do you see a typo or an error? Let us know