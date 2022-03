Impacto del precio de la gasolina en despensas móviles de Harry Chapin

Harry Chapin Food Bank gasta 3.300 galones de gasolina diesel al mes. Cuentan con 20 camiones de los cuales cada uno gasta más de $1.000 para llenar su tanque de combustible, esto de acuerdo a la directora de desarrollo, Barbara Evans.

“Es solo el costo de nuestros camiones operando, sin incluir los gastos que nuestros proveedores nos cobran para transportar la comida”.

Evans también dice que el costo de seguir operando actualmente es el más alto registrado.

Principalmente porque el precio del combustible también incrementa el precio de los alimentos que entregan.

“Vemos un incremento doble en los costos de transporte para comprar y trasladar la comida. Estamos también pagando más del 25% en alimentos. Por cada dolar que aumenta el combustible, resulta en un incremento de 9 mil dolares al mes para nuestro banco de alimentos”.

A pesar del aumento en el precio de la gasolina, Harry Chapin asegura que continuarán con su misión de ayudar a los más necesitados.

“Hemos tenido menos personas en nuestras despensas móviles de alimentos a comparación del pico de la pandemia. Tiene sentido porque muchos evitan ahora esperar en la fila de autos para no gastar gasolina. Pero seguiremos haciendo todo lo posible para que nadie pase hambre”.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Michelle Alvarez

Miryam Villarreal

Writer: Juan Montana

Do you see a typo or an error? Let us know