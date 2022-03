Dos años del encuentro de los restos de Diana Álvarez

Se cumplen dos años desde que los restos de Diana Álvarez fueron hallados. En mayo del 2016, Álvarez desapareció de su casa en San Carlos Park.

Autoridades encontraron su cuerpo el 14 de marzo del 2020 en el Condado Osceola, a unas 140 millas de distancia. El único sospechoso en el caso es Jorge Guerrero-Torres, quien espera su juicio por asesinato, fiscales buscan la pena de muerte.

Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Guerrero-Torres vivió con la familia Álvarez; fue expulsado después de estar involucrado en una “relación inapropiada” con la pequeña.

Los investigadores también encontraron imágenes pornográficas de Diana en su teléfono. Actualmente, Guerrero-Torres está cumpliendo una sentencia de prisión de 40 años.

