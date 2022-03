¿Qué productos se elaboran a partir del petróleo crudo?

El precio del petroleo crudo y las sanciones a Rusia no solo están afectando el costo de la gasolina. Expertos aseguran que en los próximos meses podríamos sentir el efecto en productos más cotidianos.

Existen más de 6 mil productos de uso diario que están hechos con petroquímicos que provienen del petroleo y gas natural. Por ejemplo, productos de maquillaje, cápsulas para el resfrío, curas, shampoo, acondicionador y vitaminas podrían ser afectados por las recientes sanciones a Rusia.

El profesor José Rivera de la Universidad del Sagrado Corazón en Puerto Rico, dice que Rusia no es el proveedor número uno de petroleo de Estados Unidos pero de todas formas tendrá repercusión.

“Eventualmente la escasez del combustible se va a reflejar en algún lado del ciclo económico. En algún lado de la cadena de suministro o en algún lado en la cadena de distribución. Por lo tanto eso implica escasez e implica aumento de precios y es ahí que vamos a sentir el pinchazo considerablemente”.

Las carteras y los zapatos utilizan productos químicos creados cuando el petroleo crudo se calienta a ciertas temperaturas.

¿Una solución? energía renovable. Algo que de acuerdo a Rivera no es un recurso inmediato. “Las fuentes de energía renovable todavía le quedan años por quizás desarrollar, una capacidad que pueda ayudar a sustituir la que está ahora vigente que es combustibles fósiles”.

Los productos electrónicos también podrían ser afectados. Algunos minerales utilizados para microchips en televisores, teléfonos y computadoras portátiles, se encuentran principalmente en Rusia y Ucrania.

“Estamos ante la posibilidad de escasez de productos electrónicos que tengan alta capacidad para todas nuestras necesidades. Empezando particularmente por nuestros teléfonos”.

Reporter: Val Simpson

Writer: Juan Montana

