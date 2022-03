Policía de Cape Coral busca a una mujer sospechosa de robo y fraude

La policía de Cape Coral está buscando a una mujer que es sospechosa de robo y fraude en el gimnasio Planet Fitness el día jueves.

Las autoridades dijeron que el incidente ocurrió en la sede de Planet Fitness en 1502 Del Prado Prado Blvd. S.

Las tarjetas de crédito robadas y el efectivo se usaron luego en Lowe’s, en 1651 NE Pine Island Rd. y Home Depot, en 3031 NE Pine Island Rd.

La policía dijo que tiene tatuajes muy distintivos en el brazo, la espalda y la parte superior del pecho.

Se solicita a cualquier persona que tenga información que llame a la policía de Cape Coral al 239-574-3223 y el número de caso de referencia 22-005598.

