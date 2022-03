Los entrenamientos de primavera de la MLB comienzan el 18 de marzo en Fort Myers

Béisbol está de vuelta: la MLB y su asociación de jugadores han llegado a un acuerdo tentativo de negociación colectiva y ahora todos los ojos están puestos en los entrenamientos de primavera en el Suroeste de Florida, que regresarán el 18 de marzo.

La MLB y el sindicato de jugadores acordaron un nuevo contrato de cinco años el jueves. Las empresas y proveedores locales en las instalaciones de entrenamiento de primavera de JetBlue Field en 11500 Fenway S. Drive en Fort Myers dicen que están agradecidos de volver al auge en los negocios que normalmente ven durante el entrenamiento de primavera. Muchos dicen que almacenan su inventario con anticipación para satisfacer la demanda que normalmente ven, por lo que algunos juegos son mejores que ninguno.

Los jugadores podrían presentarse en el campamento tan pronto como el viernes, y después de algunos años difíciles de juegos cancelados y temporadas más cortas, los locales están listos para ver algunos juegos.

Un representante de los Medias Rojas de Boston dice que el equipo todavía está esperando la confirmación de la MLB antes de hacer comentarios públicos, pero el sitio web del equipo dice que actualmente se está finalizando un nuevo calendario de entrenamiento de primavera de 2022. Próximamente estará disponible el nuevo horario y la información sobre cómo adquirir las entradas.

El sitio web de los Minnesota Twins aún no se ha actualizado, y los Tampa Bay Rays dicen que se compartirá nueva información por correo electrónico.

