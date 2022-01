Recursos de limpieza de escombros y tormentas para el Condado Lee

El Departamento de Salud de Florida en el Condado Lee (FDOH-Lee) quiere advertir a los residentes cuando limpien sus casas tras una tormenta.

Después del clima severo del domingo por la mañana, FDOH-Lee quiere que los residentes estén conscientes de que podrían sufrir lesiones durante la limpieza.

Cada persona puede asegurarse de tener una vacuna contra el tétano actualizada antes de involucrarse en los esfuerzos de limpieza.

Además, recuerde que, a menudo, las aguas de inundación pueden disfrazar peligros tales como caída de líneas eléctricas y escombros.

FDOH-Lee ha publicado una lista adicional de consejos para ayudar en la limpieza segura después de las tormentas:

Use botas de goma y guantes impermeables durante la limpieza de aguas residuales y para evitar lesiones y contaminación.

Los paneles de yeso y el aislamiento que se han empapado deben retirarse y desecharse para que se pueda realizar la desinfección y el secado de la estructura de la pared interna.

Los artículos que no se pueden lavar o limpiar en seco, como colchones y muebles tapizados, posiblemente se sequen al sol y se rocíen completamente con un desinfectante. Sin embargo, es posible que sea necesario desechar estos elementos.

Retire y deseche los materiales domésticos contaminados que no se puedan desinfectar, como revestimientos de paredes, telas y alfombras. Lave toda la ropa blanca y la ropa en agua caliente o en seco.

Puede ser difícil tirar artículos en una casa, particularmente aquellos con valor sentimental. Sin embargo, mantener ciertos artículos empapados con aguas residuales o inundaciones puede ser perjudicial para la salud. En general, los materiales que no se puedan limpiar y secar a fondo en un plazo de 24 a 48 horas deben desecharse.

Las paredes, los pisos de superficie dura y muchas otras superficies del hogar deben limpiarse con agua y jabón y desinfectarse con una solución de 1 taza de lejía por 5 galones de agua.

Se deben reemplazar los paneles de fibra, el aislamiento fibroso y los filtros desechables en su sistema de calefacción y aire acondicionado.

Tenga cuidado al mezclar limpiadores domésticos y desinfectantes. La combinación de ciertos tipos de productos puede producir humos tóxicos y provocar lesiones o la muerte.

Las motosierras solo deben ser operadas en condiciones seguras y por personas con experiencia en el uso adecuado.

Si una persona sufre una lesión, también hay consejos para el cuidado de heridas/tétano a continuación:

Si sufre una herida o un corte profundo que le preocupa al manipular escombros, busque atención médica. Asegúrese de preguntarle a su médico si necesita una vacuna de refuerzo contra el tétanos.

Debido a una posible contaminación, no exponga las heridas a las inundaciones.

El cuidado adecuado de las heridas es esencial para todos los cortes y laceraciones, independientemente de la exposición a las aguas de la inundación: limpie las heridas con jabón y agua desinfectada o embotellada.

Se alienta a las personas enviadas a trabajar en los esfuerzos de recuperación a que se comuniquen con su proveedor de atención médica primaria para asegurarse de que estén al día con la vacuna contra el tétanos.

Para obtener más información de los CDC sobre seguridad en la limpieza de escombros, visite su sitio web.

El gobierno del condado de Lee ha creado un sitio web para los residentes afectados por las tormentas.

Incluye mapas, información del NWS, una sección de “Cómo puede ayudar”, etc.

Para encontrar toda esta información, puede visitar www.leegov.com/hurricane/storm.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Writer: WINK News

Do you see a typo or an error? Let us know