Abre centro de refugio para los residentes del Condado Charlotte afectados por el clima severo

El Centro de Recreación del Parque Regional Ann and Chuck Dever abrió sus puertas para los residentes del condado de Charlotte afectados por el clima severo del domingo.

Cualquier persona afectada por las tormentas severas puede visitar el centro de recreación en 6961 San Casa Drive en Englewood para recibir refugio y apoyo.

Writer: WINK News

