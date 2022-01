Número de pacientes hospitalizados por Covid-19 en hospitales de Lee y Collier

CONDADO LEE

Lee Health dijo que el aumento de Omicrón y la afluencia normal de residentes estacionales están causando tiempos de espera más largos de lo normal en sus hospitales.

En su informe diario de Covid-19, el sistema hospitalario instó a la comunidad a probar alternativas a dirigirse a los departamentos de emergencia.

Una de las opciones es DispatchHealth, un servicio que lleva la atención de urgencia directamente a los hogares de los pacientes.

Los pacientes pueden solicitar una cita en su sitio web.

No se requiere remisión y DispatchHealth puede tratar a los pacientes por síntomas de resfriado y gripe, esguinces menores y distensiones musculares, dolor en las articulaciones, migrañas y cualquier otra cosa por la que puedan recibir atención en un centro de atención de urgencia.

Los pacientes también pueden usar Lee Telehealth para una visita de salud virtual, a la que se puede acceder visitando el sitio web o a través de la aplicación Lee Telehealth.

Aquí están los números de Covid-19 de hoy:

Hasta el jueves por la mañana, hay 321 pacientes con COVID-19 aislados en los hospitales de Lee Health (pacientes hospitalizados).

De esos pacientes, 10 de ellos están siendo tratados en Golisano Children’s Hospital of Southwest Florida.

El jueves por la mañana, el censo del hospital estaba en el 96% de la capacidad operativa de camas con personal.

El miércoles, los departamentos de emergencia de Lee Health atendieron a 945 pacientes. Antes del aumento actual de omicron, los departamentos de emergencia tenían un promedio de alrededor de 900 pacientes por día.

El miércoles, Lee Convenient Care atendió a 421 pacientes, nuestras ubicaciones de LCC tenían un promedio de 360 ​​pacientes por día antes del aumento de omicron.

Lee TeleHealth actualmente es gratuito y es una alternativa fácil para evitar tiempos de espera más largos de lo normal en los centros de atención de urgencia. Para acceder a Lee Telehealth, descargue la aplicación Lee Health o visite www.LeeTelehealth.org.

CONDADO COLLIER

La tasa de positividad de Covid-19 durante los últimos 7 días para el condado de Collier es del 32,94 %.

La tasa de positividad de Covid-19 durante los últimos 7 días en NCH es del 30,8 %.

NCH ​​actualmente atiende a un total de 552 pacientes entre nuestros dos hospitales.

De ese número, 83 pacientes o aproximadamente el 62% no están vacunados.

De ese número, 11 pacientes están en cuidados críticos con COVID.

De ese número, 3 pacientes están en un respiradero.

Las edades de los pacientes oscilan entre 0 y 102 años, con una mediana de 74 años.

Hay 2 pacientes pediátricos ingresados ​​con COVID.

NCH ​​tiene 71 empleados que dieron positivo por COVID y/o se aislaron debido a la exposición relacionada con la familia o la comunidad.

Hasta la fecha, en NCH, hemos tenido 368 muertes de pacientes admitidos debido a COVID desde el inicio de la pandemia.

Esto no tiene en cuenta las muertes por COVID de los pacientes que pueden haber sido dados de alta en Hospice y que posteriormente fallecieron después de salir del hospital.

