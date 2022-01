Estado anuncia proyecto de 17 millones de dólares para prevenir inundaciones

Ya hemos visto varias imágenes de las calles de Bonita Springs después de un huracán o una fuerte tormenta. Durante Irma varias zonas duraron días bajo inundación.

Juan Romero quien lleva casi 4 décadas viviendo en esta ciudad sabe que es un problema que afecta a muchas personas. “Tenemos que esperar más tiempo para podernos movernos. Inclusive también al rededor y entre las calles porque siempre son un riesgo. Mucha de la población de Bonitas Springs se transporta ya sea caminando o en bicicletas”.

Por eso, hoy martes, el gobernador Ron DeSantis anunció que Bonita Springs recibirá $16.833.197 para la infraestructura y el drenaje de aguas pluviales.

“Mejorar 2.5 millas de infraestructura de aguas pluviales a lo largo de Terry Street, y este proyecto reparará el sistema dañado. Lo que trajo Irma, quiero decir, creo que fue varios pies de agua estancada en el área en septiembre de 2017. Por lo que estas mejoras con este dinero ayudarán a reducir los daños por inundaciones en el futuro”, dijo el gobernador.

La meta de esos casi 17 millones de dólares es que en caso de un huracán los trabajadores de primeros auxilios puedan responder a llamadas de emergencia más rápido.

“Yo creo que es una muy buena oportunidad y una buena noticia para todos los residentes que cada vez que se inunda tienen que salir de sus casas y renovar sus casas otra vez”, agregó Romero.

El gobernador dice que el enfoque es que toda Florida esté preparada en caso de un huracán. El proyecto también incluye la construcción de un camino multi-uso para ciclistas y peatones.

Reporter: Andrea Guerrero



