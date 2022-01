Número de niños ahogados alcanza cifra récord en Florida

El año pasado, Florida vio más ahogamientos de niños que cualquier año anterior. 98 niños en total, lo que convirtió a Florida en el cuarto estado en EE. UU. en niños ahogados. Defensores quieren educar a la comunidad sobre por qué esto está sucediendo y esperan poder prevenir futuras tragedias.

Muchos padres son nuevos residentes de Florida o simplemente están de visita, por lo que no están acostumbrados a que sus hijos estén rodeados de agua todo el tiempo. Otra razón por la que expertos dicen que el número de ahogamientos podría haber aumentado es que muchos niños no tuvieron acceso a lecciones de natación durante la pandemia.

Para los niños que chapotean en las piscinas, todo es diversión y juegos. Pero para los padres, si quitan la vista de sus hijos por un momento, podría ocurrir una tragedia.

Terri Ballo es la presidenta de Florida Drowning Prevention Foundation. “Es tan triste y desalentador porque aquellos de nosotros que trabajamos en el campo de la prevención de ahogamientos trabajamos muy duro para educar y ayudar a las familias a entender acerca de los ahogamientos”, dijo Ballo.

Bridget Davis es propietaria de la escuela de natación Goldfish. “Es tan desgarrador, y cada uno de estos son accidentes y todos se pueden prevenir”, dijo Davis.

Tanto Davis como Ballo creen que muchas de estas muertes ocurren porque muchas personas se mudan a Florida como vacacionistas o residentes.

“Estos niños vienen del norte. No saben nadar. No hay una cerca alrededor de la piscina. Todo el mundo está de vacaciones y se lo están pasando bien. Ni siquiera puedo imaginar venir aquí de vacaciones y vivir sin su hijo. Es horrible”, dijo Ballo.

La Comisión de Seguridad y Productos del Consumidor otorgó al Estado de Florida más de $360,000 del programa de subvenciones para la seguridad de las piscinas para luchar contra esta tendencia creciente. El dinero se utilizará para promover la educación, la capacitación y el cumplimiento de los requisitos de seguridad de las piscinas. La comisión espera que esto prevenga más muertes.

La mayoría de los padres encuentran a sus hijos a los cinco minutos de caer al agua. Es por eso que la supervisión es imprescindible. Además, los expertos dicen que es una buena idea tener una capa de protección alrededor de la piscina en todo momento, como también una cerca y una alarma.

