Residentes del Condado Collier exigen viviendas asequibles

Los alquileres siguen subiendo mientras que la disponibilidad de apartamentos disminuye en el Condado Collier. Algo que está afectando a personas de bajos recursos que trabajan en la industria hospitalaria, pero también a personas de ingresos medios como bomberos, enfermeros, y maestros. Hoy lunes, en la reunión del Comite Asesor de Viviendas del Condado Collier, varias personas expresaron su situación.

Lauren Czarnecka trabaja como mesera, vive en un apartamento de un dormitorio y un baño. “Cuando más del 60% de nuestro presupuesto se destina a la vivienda, hace que la compra de comestibles y otras cosas no se puedan lograr”, dice Czarnecka. En los últimos dos años su alquiler subió de $1.200 a $2.000. “No se cuanto sera nuestra renovacion… quizas $2,200 o $2,300 mil dólares al mes. Simplemente no estamos viendo que este aumento constante se detenga en ningún momento”, agrega.

Elizabeth Radi comparte su dormitorio con su hijo de 17 años. “Para que podamos pagar el alquiler y poder pagar otras facturas… como pagos de automóvil, electricidad, seguro… todas las cosas que se requieren para sostener la vida cotidiana, para poder hacer eso, sí, tengo que compartir un dormitorio con mi hijo”, explica Radi. Al comienzo de su alquiler pagaba $1.500, ahora está pagando más de $1.900. “La idea de tener que renovar mi contrato de alquiler y saber que están publicando mi apartamento por más de 5 mil dólares, no puedo ni imaginar cómo será mi renovación”.

Los comisionados hablaron de posibles projectos de vivienda que proporcionaran algunas viviendas asequibles. También se dijo que se le va a exigir a los constructores que dediquen por lo menos un 10% o 30% de unidades a viviendas de este tipo. Estas pueden ser soluciones futuras, pero las personas necesitan ayuda ahora. “Lo que queremos hacer es crear un sindicato de inquilinos, de esa manera podemos responsabilizar a las propiedades de alquiler”, agregó Radi.

Reporter: Val Simpson



