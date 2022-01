Recursos para niños con necesidades especiales

“El autismo es una discapacidad que podría durar toda la vida”, dice la analista de comportamiento Marcela Guimoye. Pero a través de terapias de comportamiento aplicadas o ‘applied behavior analysis’ en inglés, es posible ver mejoras en los niños. “Hay casos de niños que han empezado muy jóvenes a los dos años, niños que empiezan incluso del año, año y medio que pueden inclusive ingresar a una escuela regular a los 5, 6 años”.

Marcela Guimoye es analista de comportamiento hace más de 10 años y dice que la detección temprana es clave. “Tras más temprano empecemos, mejor opción tenemos de cambiar los hábitos de rutina de rigidez, de cosas que a veces cuando pasan los años podrían ser un poco más difícil. No imposible pero va a requerir mucho más tiempo, mucho más esfuerzo”.

La terapia de comportamiento es la única intervención médica aprobada por la máxima autoridad en salud de Estados Unidos. ¿Cuáles serían algunas señales a tener encuenta?. “Por ejemplo si usted está en casa y ve que el niño no juega con usted, no se acerca, no comparte, quiere estar solo, no tiene contacto visual, no está jugando con los juguetes apropiadamente, no quiere estar con otros niños. Esos serían síntomas que deberíamos inmediatamente mandarlos a examinar”. Y aún más importante, “comportamientos restringidos, repetitivos ó y retrasos en el lenguaje y en la comunicación social”.

Antes de comenzar las terapias lo primero que va a necesitar es un diagnóstico oficial de su pediatra. “Tratar de hablar con su pediatra para que lo refiera a un especialista de comportamiento neurólogo. Pueden también llamarnos y nosotros también podemos asesorar”.

Las terapias son difíciles de encontrar en nuestra región. “Es lamentable que hay muy poco servicio , incluso después de tener el diagnóstico hay casi pocos cupos para terapias”. En muchos casos el costo está cubierto por el seguro de salud. “Precisamente porque es una intervención científica y aprobada por el ‘general surgen’ está completamente cubierto por el seguro”.

Guimoye ofrece terapias de comportamiento en la comunidad, en los colegios y en los hogares. En parques con sectores de arena pueden ayudar a niños con necesidades especiales a desarollar habilidades sensoriales. “Tratamos de usar el entorno natural del niño para que el niño pueda desenvolverse y aprender las herramientas que necesita para su vida social (…) la meta es tratar de buscar la independisación y el bienestar del individuo. Que no solo pueda realizar sus cosas independientemente, pero que también se sienta bien consigo mismo”.

Las terapias de comportamiento aplicada (ABA) incluyen:

Entrenamiento de habilidades sociales

Habilidadesde comunicación

Técnicas de Relajación

Enseñanza de Musica

Actividades de Mindfulness

Para más información puede comunicarse con Mindful Musical Minds llamando al (239) 703-3092 o enviando un email al [email protected]

