Importancia de un chequeo médico anual

Después de las fiestas debemos preocuparnos por nuestro bienestar. No hay una edad definida para comenzar a hacerse los chequeos, sin embargo se recomienda una visita al médico al menos dos veces al año, en especial entre los 30 a los 40 años.

Antes de su consuta anual no olvide llevar información actualizada sobre historial médico familiar. También verigüe qué exámenes, vacunas o pruebas debe realizarse a su edad. Anote cualquier problema o pregunta que pueda tener. Y discuta cualquier meta de salud o bienestar con su doctor.

Lo que come, cuan activo se mantiene y si fuma debe ser notificado a su médico, de esta manera se determina qué exámenes médicos debe realizarse.

Reporter: Gaby Romero



