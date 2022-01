Considere comenzar el Año Nuevo con la adopción de una mascota

Guarde recuerdos significativos en 2022. Deje que un cachorro ayude con la resolución de Año Nuevo de caminar y estar más saludable o dé la bienvenida a un gato para que lo consuele y lo abrace.

Del 1 al 31 de enero, el condado reducirá las tarifas de adopción de perros adultos a $ 25 y de gatos adultos a $ 10 con una solicitud aprobada. El paquete de adopción incluye esterilización o castración, microchip, vacunas actualizadas, licencia del condado y una garantía de salud de 10 días. El paquete está valorado en $ 500.

Los voluntarios y el personal están esperando para presentar a un nuevo miembro de la familia. Visite el centro de adopción de 10:30 a.m. a 3:30 p.m. De lunes a sábado en 5600 Banner Drive en Fort Myers.

Visite www.leelostpets.com para ver todas las mascotas disponibles actualmente y para completar una solicitud de adopción en línea.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Joly Mendes



Do you see a typo or an error? Let us know