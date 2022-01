Hombre de Cape Coral tiene “Flurona”. Pero, ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

Se confirma que un hombre de Cape Coral tiene Covid-19 e Influenza al mismo tiempo, que algunos han llamado recientemente “flurona”.

“Flurona” no es un virus nuevo o variante, sino que contrae dos virus existentes al mismo tiempo y combina las palabras gripe (‘flu’ en inglés) y corona.

Hugo León, epidemiólogo del Departamento de Salud de Collier, confirmó este caso el jueves por la tarde.

No es extraño contraer un segundo virus mientras su sistema inmunológico ya está bajo y está luchando contra otro virus. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la frecuencia de coinfección por influenza entre los pacientes Covid-19 positivos es del 0,4% en los Estados Unidos.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Gaby Romero



Do you see a typo or an error? Let us know