Familia desplazada tras incendio en su hogar

La casa de la familia Martinez quedó en ruinas después de un incendio que ocurrió el 13 de diciembre, un día después de perder a la abuela por Covid-19. “Estabamos reunidos en la cocina cuando de pronto los niños vieron candela detrás y salieron corriendo y nos avisaron y cuando llegamos, que llegaron los bomberos en 15 minutos se nos quemó la casa completa”, cuenta Juan Carlos Martinez.

Juan Carlos y Anisleidy vivían en la casa con su hijo Giancarlos de diez años. “No pudimos disfrutar ni del fin de año, ni del año nuevo … de nada… lo perdimos todo, nos quedamos sin nada (…) mi esposa no vio el fuego porque se desmayó de un primer momento y no pudo ver nada. Y mi hijo en pánico con la situación que tiene, que está enfermo”.

Giancarlos Martinez sufre de epilepsia. “Muy mal, porque el me dice ‘por que el no puede ser un niño normal’ yo le digo ‘papi todo eso se te va a quitar, tu te vas a curar”, dice Anisleidy Alfonso.

La familia Martinez se está quedando en un hotel actualmente, pero ya tienen que salir de allí. El Condado Lee dice que su departamento de Servicios Humanos está trabajando lo más rápido posible para conseguirles una vivienda adecuada. Pero Juan Carlos Martinez dice que se están tardando demasiado. “No se, no se… promesas y promesas. Nos cambian de uno para el otro, de otro para el otro y todos son promesas y no acaban de resolver la situación”.

Al comienzo llevaron a la familia a un refugio temporal. “El techo cayéndose arriba lleno de no sé que. Todo desbaratado, para que le voy a decir. Presos, personas locas, drogadictos, no se, no entiendo como van a meter a un niño en esas condiciones en ese lugar”.

Juan Carlos dice que pudieron determinar la causa del incendio. “Por la noche hicieron un peritaje y determinaron que fue el aire acondicionado que se recalentaron los cables”. Ahora están enfocados en no quedar en la calle. “Necesitamos un techo. Necesitamos un techo urgente que hace falta que me ayuden con eso no me hace falta más nada”, dice Juan Carlos y su esposa Anisleidy dice que encontrar un nuevo hogar sería, “como bajar una estrella del cielo. Eso me haría muy feliz por mi hijo”.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Val Simpson



Do you see a typo or an error? Let us know