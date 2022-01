Clases de inglés a bajo costo en Literacy Volunteers del Condado Collier

La fundación Literacy Volunteers del Condado Collier tiene abiertas sus inscripciones para aquellos que estén interesados en aprender inglés con el programa ESL. “El curso oficialmente empieza enero 10. Ahora, nosotros siempre estamos abiertos. Es decir, el estudiante puede matricularse en cualquier momento”, explica Verónica Pavon-Baker, directora de programas para adultos.

Con clases 2 veces por semana, durante 1 hora y media podrá conectarse con un tutor por internet.”Va a tener tiempo con su maestro, pero también vamos a dar asignaturas que tienen que completar en línea para seguir aprendiendo el idioma”.

Para iniciar debe presentar un examen de nivelación aprobado por el Departamento de Educación de Florida. Son 6 niveles en total y se evalua a los estudiantes cada 3 y 6 meses para ver si pueden avanzar al siguiente nivel. Tiene un costo de $40 por sección (3 meses).

Además de las clases de inglés tienen disponible el curso de ciudadanía, para más información visite Literacy Volunteers of Collier County.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Joly Mendes



Do you see a typo or an error? Let us know