Número de pacientes hospitalizados por Covid-19 en hospitales de Lee y Collier

CONDADO LEE

Lee Health ha publicado sus números de Covid-19 el miércoles por la mañana.

Hasta el miércoles por la mañana, hay 215 pacientes de Covid-19 aislados en los hospitales de Lee Health (pacientes hospitalizados).

de Covid-19 aislados en los hospitales de Lee Health (pacientes hospitalizados). De esos pacientes, cinco de ellos están siendo tratados en el Hospital Infantil Golisano del suroeste de Florida.

de ellos están siendo tratados en el Hospital Infantil Golisano del suroeste de Florida. El miércoles por la mañana, el censo del hospital estaba al 95% de la capacidad operativa de camas.

operativa de camas. El martes, los departamentos de emergencia de Lee Health atendieron a 1,185 pacientes . Antes del aumento actual de ómicron, los departamentos de emergencia tenían un promedio de alrededor de 900 pacientes por día.

. Antes del aumento actual de ómicron, los departamentos de emergencia tenían un promedio de alrededor de 900 pacientes por día. El lunes, Lee Convenient Care atendió a 502 pacientes , los lugares de atención que antes eran convenientes tenían un promedio de 360 ​​pacientes por día antes del aumento de omicron.

, los lugares de atención que antes eran convenientes tenían un promedio de 360 ​​pacientes por día antes del aumento de omicron. Lee TeleHealth es actualmente gratuito y es una alternativa fácil para evitar tiempos de espera más largos de lo normal en los centros de atención de urgencia. Para acceder a Lee Telehealth, descargue la aplicación Lee Health o visite www.LeeTelehealth.org.

CONDADO COLLIER

La tasa de positividad de Covid-19 durante los últimos 7 días en el condado de Collier es de 13,35%.

La tasa de positividad de Covid-19 durante los últimos 7 días en NCH es 27,39%.

Actualmente, NCH atiende a un total de 529 pacientes entre dos hospitales.

De ese número, están atendiendo a 90 pacientes que dieron positivo por Covid-19.

que dieron positivo por Covid-19. De ese número, 57 pacientes o aproximadamente el 63% no están vacunados.

o aproximadamente el 63% no están vacunados. De ese número, 9 pacientes se encuentran en cuidados intensivos con Covid-19.

se encuentran en con Covid-19. De ese número, 2 pacientes están con un respirador .

están con un . Las edades de los pacientes oscilan entre los 5 y los 97 años con una mediana de edad de 74 años .

. Hay 1 paciente pediátrico ingresado con Covid-19.

NCH ​​tiene 41 empleados que dieron positivo en la prueba de Covid-19 y/o se aislaron debido a exposición relacionada con familia o comunidad.

Hasta la fecha, en NCH, han tenido 366 muertes de pacientes ingresados ​​debido a Covid-19 desde el inicio de la pandemia.

Esto sin tener en cuenta las muertes por Covid-19 de los pacientes que pueden haber sido dados de alta a un hospital para enfermos terminales y que posteriormente fallecieron después de salir del hospital.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Do you see a typo or an error? Let us know