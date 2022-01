Más pacientes en hospitales y clínicas en Immokalee

Con la llegada de ómicron, hospitales y clínicas en la región están viendo más pacientes por Covid-19 cada día. En Community Medical Care Center, el doctor Antonio González le dijo a Noticias Wink que antes de las fiestas hubo 3 semanas donde no vieron ni un paciente de Covid-19, hoy están tratando a unos 40 pacientes por día. Obligandolos a extener su horario de atención, que antes iba hasta las 5 de la tarde, ahora atienden hasta las 11 de la noche.

“Esta variante del Covid es muy transmisible. Yo he tenido aquí a personas de familias que en una sola familia han venido 9, simplemente porque se sentaron en la cena de navidad y todos salieron infectados”, dice el médico clínico Antonio González. “Juntándose todos el mundo ya. Tú vas a los sitios, tú no ves a la gente con mascarilla. Antes tú veías a la gente usando ‘sanitizer’ de mano ya no lo usan”, agrega.

La buena noticia es que los síntomas de la nueva variante son leves en la mayoría de los casos. Sin embargo, las peronas vacunadas también se contagian. “Yo no más le digo a la gente que el que no se vacune, o no haga la lucha por su bien, no se quiere así mismo … y con eso les digo todo”, dice Sergio Villa Gomez, quien está siendo atendido por el doctor González. Villa Gomez tiene las dos dosis de Moderna, y afortunadamente sus sintomas de Covid-19 no han sido graves.

“A mi los golpes de la vida me han enseñado a ser fuerte. Por que empecé primero con diabetes que el doctor me está curando. Me detectó cáncer y ya estoy saliendo del cáncer y ahora esto. Pero el doctor siempre me ha dirigido en todo”, agregó Villa.

También hay pacientes que tienen una combinación de la influenza y coronavirus, conocida como flurona. “La combinación del virus de la influenza a y b con el covid, esos son pacientes que todavía se ponen mucho más graves porque tienen dos virus en lugar de uno, tienen una combinación de virus”.

Si tiene sintomas, el doctor Gonzalez dice que es importante pedirle a su médico que le haga pruebas de ambos virus, ya que el tratamiento es distinto para cada condición. Y que no se olviden de los pasos básicos para combatir el virus.

“Si tiene algún síntoma no te acerques a nadie, ponte tú mascarilla, lávate tus manos y ve al médico inmediatamente a chequearte. Porque mientras más rápido a ti te diagnostiquen con el virus y te den el tratamiento apropiado menos van a ser las consecuencias”.

