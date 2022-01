¿Cuándo debe hacerse la prueba de Covid-19?

Solo debe hacerse la prueba de Covid-19 si es considerado de alto riesgo, o si presenta algún síntoma. Ese es el mensaje del Gobernador Ron DeSantis según los consejos de la máxima autoridad en salud de Florida. “Nosotros queremos hacer pruebas que tengan resultados clínicos. Es la mejor manera de hacerlo y absolutamente ayudaría con la congestión que estamos viendo”.

El Gobernador DeSantis se refiere a filas que hemos vistos los últimos días en los centros de pruebas en el Suroeste de Florida, donde las personas esperan varias horas. Las nuevas recomendaciones del Estado buscan bajar el volumen de personas en los centros de prueba. Pero no todos están de acuerdo.

“Si piensa que es lo correcto ese es él. Yo hago lo que yo pienso que es correcto, que es hacerme el examen”, dijo Keny Sequera, residente de Fort Myers. Muchos acuden a diferentes recursos para conseguir la prueba, como las salas de urgencias e incluso los paramedicos. “Nosotros no hacemos pruebas de coronavirus. Han avido llamadas así, que quieren en le hagamos una prueba”, cuenta Javier Bermudez, paramédico y bombero de Lehigh.

Bermudez pide que solo llame al 911 si sus síntomas son muy graves, ya que podría interferir con otras emergencias. “Falta de aire, dolor de pecho y sienten que no pueden caminar y se van a desmallar. O depende de las edades”. Bermudez confirmó que en la última semana, han recibido un incremento de llamadas por Covid-19.

Para personas como Kenya Sequera prefieren tomar precauciones, incluyendo hacerse la prueba, sin importar las filas, “yo prefeiro hacerme la prueba si e tenido contacto con alguin que tiene covid para no arriesgar a nadie”. Esto aunque el gobernador insista en esperar los síntomas. “Vive tu vida como la vivías antes del covid. No ibas hacerte una prueba para ver si tenías el flu, y esa es la dirección en la que queremos ir. Logisticamente haría todo más fácil pero principalmente nos daría una sensación de normalidad”, agregó DeSantis.

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Reporter: Andrea Guerrero



Do you see a typo or an error? Let us know