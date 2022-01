Largas filas para poder hacerse la prueba de covid

Personas que buscaban hacerse la prueba de covid en el condado Lee tuvieron que hacer filas que tardaban horas. Centros de pruebas como el del estadio Century Link requerian que las personas hubieran apartado un cupo, de lo contrario no los atendian debido a la gran demanda.

En el sitio de pruebas del Departamento de Salud sobre la calle Michigan Avenue la alta demanda ha creado tráfico en ambas direcciones de la carretera. Familias enteras llegaban desde Naples para hacerse la prueba, como fue el caso de Yanini Moreno, “y para descartar queremos hacernos el test pero ha sido un poquito complicado. Nos vinimos desde Naples y estamos aquí todavía (…) fuimos a la que está aquí en Fort Myers y está full, no hay appointments, al century link”.

Desde la mañana del lunes el Departamento de Salud en Collier comenzó a ofrecer las pruebas PCR en el Government Center sobre la Tamiami Trail East. Pero por la alta demanda, los resultados podrían tardarse hasta 5 días. Para sacar una cita ahí, debe llamar al 239-252-6220.

Reporter: Val Simpson



