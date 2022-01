Despensas de comida de St. Matthew’s House para el mes de Enero

St. Matthew’s House, en colaboración con Harry Chapin Food Bank, tendrá las siguientes distribuciones de comida en el mes de enero en los condados Collier y Lee.

CONDADO COLLIER

Todos los lunes



St. Elizabeth Seton

5225 Golden Gate Parkway, Naples, FL 34116

10:00am – 12:00pm

Naples Alliance Church

2504 Estey Ave. Naples, FL 34104

10:30am – 12:00pm

Todos los martes



Fairway Bible Church

3855 The Lords Way, Naples, FL 34114

1:00pm – 2:00pm

Todos los jueves



Iglesia Pueblo de Dios

4400 Tamiami Trail E, Naples, FL 34112

10:00am – 12:00pm

Miércoles, 5 de enero

Immokalee Friendship House

10:00 am – 12:00 am

602 W Main St, Immokalee, FL 34142

Jueves, 6 de enero

Center Point Community Church

10:00 am – 12:00 am

6590 Golden Gate Pkwy, Naples, FL 34105

Jueves, 13 de enero

First Hatian Baptist Church

1:00 pm – 3:00 pm

14600 Tamiami Trail E, Naples, FL 34114

Miércoles, 19 de enero

Immokalee Friendship House

10:00 am – 12:00 pm

602 W Main St, Immokalee, FL 34142

Jueves, 20 de enero

Center Point Community Church

10:00 am – 12:00 am

6590 Golden Gate Pkwy, Naples, FL 34105

First Baptist Church Naples

10:00 am – 2:00 pm

3000 Orange Blossom Dr, Naples, FL 34109

Jueves, 27 de enero

First Hatian Baptist Church

1:00 pm – 3:00 pm

14600 Tamiami Trail E, Naples, FL 34114

CONDADO LEE

Sábado, 15 de enero

Fort Myers Thrift Store

10:00 am – 11:30 am

3954 Broadway, Fort Myers, FL 33901

Sábado, 29 de enero

Next Level Church – Edificio en Downtown

10:00 am – 12:00 pm

3637 Dr Martin Luther King Jr Blvd, Fort Myers, FL 33916

Next Level Church – Cape Coral

10:00 am – 12:00 pm

269 SW 2nd Terrace, Cape Coral, FL 33991

