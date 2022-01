Despensas móviles de Community Cooperative para el mes de Enero

Este servicio es en persona con registro previo completo. Limitado a una despensa móvil por mes por casa. Se requiere identificación y se le recomienda traer sus propias bolsas.

Recuerde que el Mercado Comunitario está abierto de Lunes a Viernes de 9 a.m. a 12 p.m. en el campus principal en 3433 Dr Martin Luther King Jr Blvd, Fort Myers.

Para más información visite www.CommunityCooperative.com ó llame al (239) 332 – 7687.

Martes, 4 de enero

4:30 p.m. – 8 p.m.

Trafalgar Middle School

2120 Trafalgar Pkwy, Cape Coral

Lunes, 10 de enero

10 a.m. – 12 p.m.

VA Healthcare Center

2489 Diplomat Parkway E. Cape Coral

*Para vetereanos y familia de veteranos unicamente

Martes, 11 de enero

9:30 a.m. – 11:30 a.m.

Gulf Coast Literacy Council

26820 Old 41, Bonita Springs

Miércoles, 12 de enero

3:30 p.m. – 5 p.m.

Hector Cafferata Elementary School

250 Santa Barbara Blvd N, Cape Coral

Viernes, 14 de enero

10 a.m. – 12 p.m.

North Fort Myers Regional Park

2000 N Recreation Pkwy, North Fort Myers

Martes, 18 de enero

10 a.m. – 12 p.m.

Pine Manor Community Center

5547 Tenth Ave, Fort Myers

Miércoles, 19 de enero

10 a.m. – 12 p.m.

VA Healthcare Center

2489 Diplomat Parkway E. Cape Coral

*Para vetereanos y familia de veteranos unicamente

Jueves, 20 de enero

3 p.m. – 5 p.m.

Lehigh Senior High School

901 Gunnery Rd. N, Lehigh Acres

Viernes, 21 de enero

10 a.m. – 11:30 p.m.

Pine Island United Methodist Church

5701 Pine Island Rd, Bokeelia

Martes, 25 de enero

3 p.m. – 5 p.m.

Veterans Park Lehigh Acres

55 Homestead Rd. S, Lehigh Acres

Miércoles, 26 de enero

3 p.m. – 5 p.m.

North Fort Myers High School

5000 Orange Grove Blvd, North Fort Myers

Jueves, 27 de enero

3 p.m. – 5 p.m.

Island Coast High School

2125 De Mavarra Pkwy, Cape Coral

Related

Copyright 2022 Fort Myers Broadcasting Company. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed without prior written consent.

Do you see a typo or an error? Let us know