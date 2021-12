Tormentas con vientos que superaron las 65 millas por hora dejan daños en el Condado Lee

Escombros y restos de árboles derrumbados por las calles de los apartamentos Audubon Cove. El tornado de categoria EF1, el nivel más bajo, atravesó el sur de Fort Myers con vientos que llegaron a 95 millas por hora. Para ponerlo en perspectiva, los vientos sotenidos de un huracán categoria 1 alcanzan entre 74 y 95 millas por hora.

Eugenio Ruiz conducía por su comunidad sin poder creer lo que había sucedido. “Yo acabo de llegar y me encuentro con esto. Mi mujer si me llamó y me dijo que algo estaba pasando, algo fuerte. Pero no me imaginé esto. Esto es una locura”.

El tornado se sintió alrededor de las 6:30 de la mañana. Ruiz salió de su casa a las 6. “Casualmente de hecho donde tenía estacionado el carro, mi mujer me dijo que calló un árbol ahí. Parece que me fui en la madrugada y en cuanto yo me fui a la hora más o menos sucedió”.

A menos de una milla de distancia en la comunidad Eagle Ridge, la cochera en un edificio se derrumbó, dañando a unos cuatro autos. Los daños a algunos hogares fueron tan graves que la Cruz Roja tuvo que intervenir para ayudar a los desplazados.

FPL y LCEC reportaron cientos de apagones en los Condados Lee y Charlotte.

