Siga el recorrido de Santa Claus por el mundo

A pesar de que seguimos en medio de la pandemia por Covid-19, Santa Claus hará su recorrido por todo el mundo esta Navidad repartiendo regalos y hay una manera de seguir su trayectoria desde casa en la página web de NORAD para rastrear a Santa.

El recorrido de Santa Claus en el mundo va en orden, según va cayendo la noche. Empieza en el Océano Pacífico, quizá en la isla de Samoa, que es el primer lugar que llega la media noche del 24 en el mundo.

En el mapa se puede ver cómo Santa seguirá su recorrido hacia occidente, pasando por Asia continental, luego el Medio Oriente, África, Europa, hasta llegar al continente Americano, siempre justo a la media noche en cada lugar.

Desde hace 60 años el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) lleva a cabo el rastreo del recorrido de Santa y, desde hace años, se puede ver en tiempo real con Internet.

