Robo de paquetes de compras por internet

En la temporada navideña, hay un aumento en las compras por internet, y el robo de paquetes se está convirtiendo en un delito más común de lo que pensamos.

Una residente de bonita spring fue la nueva víctima. A plena luz del día vio como le robaron alrededor de $400 en regalos navideños.

De hecho, casi 26 millones de estadounidenses informaron que les robaron paquetes de vacaciones de su porche delantero o de la puerta, según un estudio del año pasado. Pero hay pasos que puede tomar para evitar que sus paquetes sean robados, según los expertos en seguridad y los funcionarios postales.

Aquí hay un resumen de cómo defenderse de los piratas del porche:

Haz que te lleguen los envíos. Si está bien con el jefe, pida que los paquetes se envíen a su lugar de trabajo en lugar de a casa.

Por el contrario, los amigos o vecinos que suelen estar en casa durante el día pueden estar de acuerdo en recibir sus paquetes.

Solicite una firma para los paquetes que se envía a sí mismo, a sus familiares y amigos.

Pregunte a las personas a las que está enviando paquetes para obtener información sobre la forma más segura de recibir las entregas.

Elija opciones alternativas de recolección y entrega, que están disponibles visitando los sitios web de los remitentes, incluidos FedEx, el Servicio Postal de EE. UU. Y UPS.

Los dispositivos de seguridad para el hogar, como las cámaras de vigilancia colocadas estratégicamente para que los posibles ladrones los vean, pero que permanecen fuera del alcance, pueden contribuir en gran medida a disuadir el robo de paquetes.

Ni lluvia ni aguanieve ni nieve

El Servicio Postal de EE. UU., Que espera entregar más de 900 millones de paquetes esta temporada navideña, también tiene algunos consejos para que los paquetes se entreguen sanos y salvos.

Los consejos del servicio postal incluyen no dejar los paquetes desatendidos y guardarlos para que los recojan cuando están fuera de la ciudad.

Reporter: Gaby Romero



