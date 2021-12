Listado de mercados populares en la zona

CONDADO DE LEE

Mercado de agricultores de Beach Baptist: 8 a.m.-1 p.m. Miércoles y viernes en 130 Connecticut St., Fort Myers Beach. 239-289-3786 o 41markets.com

Granja de Buckingham: de 8 a.m. a 4 p.m. Martes-sábados en 12931 Orange River Blvd., Fort Myers. 239-206-2303 o buckinghamfarmsonline.com

Mercado de agricultores de Cape Coral: 8 a.m.-1 p.m. todos los sábados en Club Square, SE 47th Terrace y SE 10th Place, South Cape, Cape Coral. Más en capecoralfarmersmarket.com

Farmer Mikes Upick: 9 a.m.-5 p.m. De miércoles a domingos durante todo el año en 26031 Morton Ave., Bonita Springs con un mercado y una cafetería en el lugar, así como flores y productos frescos. Llame al 239-498-4576 o haga clic en ps: //www.farmermikesupick.com para obtener más información.

Farmers Market en University Village Shops: 9 a.m.-1 p.m. Sábados en 19800 Village Center Drive en University Village Shops, Estero. 239-405-8556

Mercadillo de la Avenida Ortiz: 8 a.m.-4 p.m sábados-domingos en 1501 Ortiz Ave.239-694-5019 o ortizfleamarket.com

Mercado de agricultores de Fort Myers: de 8 a.m. a 5 p.m. Lunes a viernes en 2744 Edison Ave., No. 1, Fort Myers. El mercado de agricultores alimenta al restaurante Farmers Market, y viceversa. 239-332-6910 o fdacs.gov

Mercado de productos agrícolas frescos italianos: 9 a.m.-2 p.m. De martes a domingo en 1226 SE 46th Lane, Cape Coral. 239-362-4302 o an-artist-and-a-kitchen.business.site/

Mercado de la calle principal de la costa del golfo: 9 a.m.-1 p.m. Domingos en 9903 Gulf Coast Main St., Fort Myers. 239-289-3786 o 41markets.com

Mercado de agricultores de Lakes Park: 9 a.m.-1 p.m. Miércoles en 7330 Gladiolus Drive, Fort Myers.

Local Roots Farmers Market: sábados de 8 a.m. a mediodía en The Promenade at Bonita Bay, 26795 S. Bay Drive, Bonita Springs. 239-691-9249 o buylocallee.com

Mercado de agricultores de Miromar Outlets: Abierto de 9 a.m. a 1 p.m. Los viernes frente al Ford’s Garage; Carretera Sacacorchos 10801, Estero. Encuéntrelo en Facebook para obtener más información.

Mercado de agricultores de Sanibel Island: 8 a.m.-1 p.m. Domingos en 800 Dunlop Road, Sanibel. 239-472-1080 o buylocallee.com

Surfside Farmers Market: todos los martes de 1 a 6 p.m. en The Shops At Surfside, Veterans Parkway y Surfside Boulevard, Cape Coral. Más en capecoralfarmersmarket.com

CONDADO DE COLLIER

Mercado de agricultores de Ave Maria: 9 a.m.-2 p.m. todos los sábados de noviembre a abril. Más de 20 proveedores ofrecen productos cultivados localmente, cítricos, mariscos frescos, panes, pasteles, miel local, jabones, velas, aceites, productos de belleza, artesanías, flores, plantas, joyas, accesorios, ropa y más. El mercado está en Annunciation Circle, cerca del centro de bienvenida, 5076 Annunciation Circle, No. 104, Ave Maria. Más en Facebook.

Golden Gate Community Farmers Market: Abierto todo el año, sábados de 9 a.m. a 2 p.m. en 4701 Golden Gate Parkway, Golden Gate; Domingos de 9 a.m. a 2 p.m. en 11725 Collier Blvd., Golden Gate. Visite farmermarket2.com para obtener más información.

Mercado de agricultores de Immokalee: Abierto de 7 a.m. a 7 p.m. todos los días durante todo el año en 424 New Market Road E., Immokalee. Para obtener más información, llame al 239-658-3505 o visite fdacs.gov

Mercado de agricultores de Pine Ridge Road: Abierto de 9 a.m. a 2 p.m. Domingos en 3370 Pine Ridge Road, North Naples. Encuéntrelo en Facebook para obtener más información.

Mercado de agricultores de South Collier: Abierto de 9 a.m. a 2 p.m. Domingos hasta abril, 6060 Collier Blvd., Naples. Ubicado en el Naples Outlet Center cerca de la esquina de Collier y Manatee Road, a dos millas al sur de la U.S.41. Regresando es la banda oficial del mercado, “The Hot Damn Duo”, para toda la temporada. Juegan todos los domingos de 10 a 1. southcollierfarmersmarket.com y también ven la página de Facebook.

Mercado de agricultores de la Iglesia Episcopal de St. Paul: Sábados de 8 a.m. a mediodía, hasta el 9 de abril, en la iglesia, 3901 Davis Blvd., Naples.

Third Street South Famers Market: 7: 30-11: 30 a.m. Sábados, en Third Street South, desde Broad Avenue South hasta 13th Avenue South, en Old Naples; La entrada es por la 13th Avenue South. Productos frescos, flores, pastas, mariscos, productos horneados, alimentos preparados, mermeladas, condimentos, café recién tostado, más música.

