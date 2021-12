Consejos para desechar cajas de regalo de forma segura

La Oficina del Sheriff del Condado de Lee se ha asociado con Waste Pro USA para ayudar a los residentes del Condado de Lee a deshacerse de sus cajas de regalo de manera segura después de las vacaciones.

LCSO quiere evitar que usted sea víctima de ladrones, llevando sus cajas a un lugar designado. La oficina del alguacil dice que las cajas que alguna vez contenían computadoras portátiles, televisores u otros artículos valiosos podrían ser blanco de robo. Para prevenir esto el alguacil le recomienda que las lleve a una subestación del distrito en lugar de colocarlas en la acera.

Las subestaciones del distrito designadas que se enumeran a continuación estarán abiertas desde el 24 de diciembre de 2021 a las 9 a.m. hasta el 4 de enero de 2022 a las 5 p.m. LCSO le pide que lleve a estas subestaciones materiales reciclables que solo contengan cartón.

Las subestaciones de la Oficina del Sheriff del Condado de Lee son las siguientes:

Distrito Central: 14750 Six Mile Cypress, Fort Myers, FL 33912

Distrito del Este: 1301 Homestead Rd, Lehigh Acres, FL 33936

Distrito del Sur: The Bonita Community Policing Substation, 10520 Reynolds St. Bonita Springs, FL 34134

